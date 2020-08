Calciomercato Inter, colloquio Zhang-Conte: le ultime

Tensione in casa Inter dopo le parole di Antonio Conte a fine campionato: colloquio con il presidente Steven Zhang

Steven Zhang prova a calmare le acque in casa Inter. Il presidente nerazzurro, come riferisce ‘Sky’, avrebbe avuto un colloquio in videochiamata con Antonio Conte, dopo il pesante attacco dell’allenatore alla società. Parole che hanno reso molto calda l’ipotesi di addio a fine stagione del tecnico salentino. Nel faccia a faccia a distanza, il clima è stato disteso e il presidente Zhang ha spostato l’attenzione sul Getafe e sull’Europa League. Ora la testa dei nerazzurri deve andare sulla competizione europea poi arriverà l’ora dei bilanci.

Sarà quello il momento in cui dirigenti e allenatori si guarderanno negli occhi e capiranno se potranno proseguire insieme oppure la rottura provocata dalle parole di Conte sarà definita. In questo secondo caso, come raccontato da Calciomercato.it, l’Inter si sta muovendo per capire se è possibile portare avanti un licenziamento per giusta causa. L’esonero, infatti, costerebbe troppo per il bilancio della società che come sostituti valuta Massimiliano Allegri e Mauricio Pochettino. Prima però c’è l’Europa League.