Calciomercato Inter, svolta per Sanchez: i dettagli

Arriva la svolta attesa per Alexis Sanchez, attaccante cileno attualmente di proprietà del Manchester United e in prestito all’Inter

L’Inter ha in pugno Alexis Sanchez. L’attaccante cileno diventerà un calciatore nerazzurro a titolo definitivo. Come riferisce ‘Sky’, la svolta è arrivata dopo l’intesa per la rescissione del calciatore con il Manchester United. Un via libera che consentirà a Marotta di formalizzare l’accordo triennale con l’ex Barcellona: i ‘Red Devils’ hanno accettato di liberare Sanchez senza percepire alcun indennizzo. Una mossa per liberarsi del pesante ingaggio del cileno che spiano la strada per l’Inter. Dovesse andare in porto quest’accordo, Conte potrà contare sull’ex Udinese anche in Europa League dovesse andare avanti la competizione per i nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter-Conte: arrivano conferme | “Licenziamento per giusta causa!”

Per Sanchez è pronto un contratto di tre anni da 7 milioni di euro a stagione. Il cileno dopo una lunga assenza per infortunio ha conquistato Conte e la fiducia della società con una buona seconda parte di campionato e ora potrà dare il suo contributo anche in Europa League.