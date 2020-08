Possibile rottura a fine stagione tra Conte e l’Inter. Voci non confermate sulla Juventus, possibile un ritorno in Premier al Manchester United

Potrebbe prefigurarsi un vero e proprio terremoto all’Inter nelle prossime settimane. Lo strappo tra la società e Antonio Conte appare evidente considerando le ultime dichiarazioni del tecnico salentino, che ha attaccato pesantemente proprietà e dirigenza dopo la vittoria contro l’Atalanta. Ogni decisione finale è rimandata al termine dell’Europa League, anche se non sarà facile rimarginare la frattura tra le parti.

Inter, Conte verso l’addio: ipotesi Manchester United

Se arrivasse un clamoroso divorzio anticipato con Conte, l’Ad Marotta penserebbe a Massimiliano Allegri come prima alternativa per la guida tecnica della formazione nerazzurra. Il toscano, libero da ogni vincolo scaduto il contratto con la Juventus, è pronto a tornare in pista dalla porta principale dopo l’anno sabbatico seguito alla separazione dai bianconeri. E Conte? Possibile un ritorno in Premier League, con il ‘Corriere della Sera’ che avanza un eventuale approdo sulla panchina del Manchester United al posto di Solskjaer. Non troverebbero riscontri, invece, le voci su un possibile ritorno alla Juventus in caso di esonero di Sarri.

