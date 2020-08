Calciomercato Inter, rottura Conte: “Ha già un piano B?”

Il duro sfogo di Antonio Conte ha creato malumore nell’ambiente Inter: ora si parla di rottura e addio con il tecnico che potrebbe avere già un piano B

Antonio Conte alza la voce e rompe la quiete in casa Inter. Lo sfogo del tecnico salentino ha alzato un polverone tra i nerazzurri e aperto al possibile addio dell’allenatore a fine stagione.

Ne parla a ‘Sky’ anche Massimo De Luca che dice la sua sul futuro di Conte: “Ho avvertito lo stesso clima e mi è sembrata la stessa intenzione di quando disse quelle cose alla Juve sul ristorante da 100 euro. E, francamente, mi lascia sconcertato. Non credo che questo tipo di sortite siano state gradite dalla proprietà cinese, dove il senso della gerarchia è molto forte”.

Per il giornalista il futuro è segnato: “Mi è parso l’anticipo di una rottura, mi sembra difficile ricomporre i cocci dopo queste parole. Se c’è un accordo per lasciarsi che non costringa l’Inter a tenere a libro paga un altro allenatore, dopo Conte e Spalletti, l’addio può essere plausibile. Ma la stagione è anomala, per cui c’è anche poco tempo per cambiare”.

Un problema non di poco conto che potrebbe però vedere Conte già in possesso di una nuova destinazione: “La situazione è ingarbugliata – spiega De Luca – . È tutto veramente strano e lascia aperte tutte le ipotesi, anche che Conte possa avere un piano B. Ma il mio è solo un ragionamento”.