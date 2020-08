Conte attacca la società, futuro in bilico all’Inter per il tecnico. Allegri primo nome di Marotta, che sul mercato punterebbe su Alex Sandro

Il duro sfogo di ieri sera di Antonio Conte contro la società rimette in discussione il futuro all’Inter del tecnico. L’ex Ct della Nazionale non le ha mandate a dire al club e alla dirigenza, lasciando una porta aperta per un possibile divorzio al termine del cammino in Europa League: “A fine stagione faremo delle valutazioni“. Conte ha un contratto fino al 2022 e, se dovesse esserci una clamorosa rottura, Suning potrebbe affidarsi a Massimiliano Allegri per la guida tecnica.

Inter, offensiva per Alex Sandro con Allegri in panchina

Gli ottimi rapporti con Marotta agevolerebbero la trattativa, con l’ex Juventus che resta nel mirino soprattutto del Paris Saint-Germain. Allegri è il primo nome nella lista dell’Ad nerazzurro se la situazione con Conte dovesse precipitare, con il mister livornese che ha terminato lo scorso 30 giugno il contratto con la ‘Vecchia Signora’ dopo l’addio del maggio 2019. E una delle prime richieste di Allegri potrebbe arrivare proprio dalla Juve, con l’allenatore che punterebbe l’attenzione su Alex Sandro. L’Inter è a caccia di un esterno sinistro di livello dopo l’ingaggio a destra di Hakimi e il brasiliano rappresenterebbe una sicurezza in questo senso per lo scacchiere di Allegri. Per la Juventus non è incedibile e per un’offerta tra i 30 e i 35 milioni di euro potrebbe lasciare Torino. Alex Sandro piace anche in Premier League, in particolare al Chelsea.

