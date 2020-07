Allegri in vacanza in Sardegna tra relax, mare e partite dell’Inter. Il tecnico livornese è il candidato più autorevole alla panchina nerazzurra in caso di divorzio con Conte

Non ci sono e non ci saranno, almeno fino alla fine della stagione, certezze assolute sulla prosecuzione del rapporto tra l’Inter e Antonio Conte. Le continue lamentele e ‘bordate’ del tecnico non sarebbero andate giù alla proprietà, in particolare al presidente Steven Zhang. Che sia il preludio al divorzio? Difficile dirlo, anche perché entrare nella testa di Suning e dei suoi esponenti, o venire a conoscenza di quello che pensano è praticamente impossibile.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Napoli, Conte ‘stuzzica’ Lukaku: “Ha tanto da migliorare”

Calciomercato Inter, torna alla ribalta il nome di Allegri: in tv guarda le partite della squadra di Conte

Comunque dando per buone le voci che parlano di un possibile esonero del tecnico salentino, si può tornare a parlare del possibile successore. Che, con la permanenza di Marotta (sarebbe in dubbio pure la sua…), è di fatto rappresentato da un solo nome: Allegri. Non più legato contrattualmente alla Juventus, ora il livornese si troverebbe in vacanza in Sardegna. Secondo ‘Panorama’ l’ex allenatore bianconero sta vedendo tanto calcio in tv, in particolare le partite di una big di Serie A. Già, proprio l’Inter.

Allegri attende sempre una possibile chiamata del Paris Saint-Germain. In tal senso la Champions dovrebbe essere decisiva. Se Tuchel, di certo non in ottimi rapporti con Leonardo, dovesse uscire già con l’Atalanta, allora il cambio in panchina verrebbe appoggiato pure dalla proprietà qatariota. La soluzione Psg è quindi tutt’altro che scontata, per cui Allegri si tiene pronto anche per un’eventuale ‘chiamata’ dei nerazzurri. Del resto sanno tutti che la sua ambizione è guidare le tre ‘grandi’ del calcio italiano. E a questo punto gli manca solo l’Inter per chiudere il cerchio e realizzare appieno la sua ambizione.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Champions, UFFICIALE | Mbappe salterà Atalanta-PSG

Alex Zanardi, quarto intervento: “Condizioni stabili”