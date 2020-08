Strappo tra Conte e l’Inter, il futuro a Milano è fortemente in bilico. Nei pensieri dell’allenatore ci sarebbe il ritorno alla Juventus

Un matrimonio che potrebbe rompersi già dopo una sola stagione. Lo sfogo di Antonio Conte sabato sera dopo la vittoria con l’Atalanta mette in pericolo il rapporto con l’Inter e la prosecuzione dell’avventura sulla panchina nerazzurra malgrado un contratto fino al 2022 da oltre 11 milioni a stagione. Attacchi alla società e alla dirigenza, con un incontro chiarificatore con il presidente Zhang che presumibilmente sarà fissato a bocce ferme al termine dell’Europa League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, confronto ad Appiano | Conte detta le condizioni

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Conte: c’è Allegri | Primo colpo dalla Juve

Inter, la Juventus nei pensieri di Conte: gli scenari

Conte ha puntato il dito su diversi aspetti della gestione societaria, prendendo in tante occasioni come modello l’organizzazione della Juventus. E se dietro lo strappo con l’Inter ci fosse proprio un possibile ritorno a Torino? Uno scenario avanzato da ‘La Gazzetta dello Sport’, con l’ex Ct della Nazionale che potrebbe anche pensare alla panchina bianconera approfittando del momento delicato e delle difficoltà riscontrate da Sarri sotto la Mole. Le problematiche dell’ex Napoli e Chelsea potrebbero essere un indizio, in aggiunta all’ossessione che Conte mostrerebbe nei confronti della Juve. Prematuro forse parlare già adesso di un Conte bis alla guida della ‘Vecchia Signora’, anche se l’ipotesi non appare più così fantascientifica come aggiunge il quotidiano meneghino.

E intanto, se dovesse davvero consumarsi il divorzio tra Conte e l’Inter, Marotta penserebbe a Massimiliano Allegri, primo nome nella lista dell’Ad nerazzurro che nell’estate 2014 lo portò alla Juventus proprio per sostituire il tecnico salentino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sondaggio CM.IT – Inter, sfogo Conte contro la società | I tifosi hanno deciso