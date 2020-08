Conte detta le condizioni per la permanenza al calciomercato Inter, confronto ad Appiano oggi

Le parole di Conte rimbombano ancora forti in casa Inter: “Non mi piace quando la gente sale sul carro, la gente deve starci anche nei momenti negativi e all’Inter non è successo questo. Pensavo ci fosse più protezione, invece zero assoluto nei confronti dei calciatori e miei!”. Il tecnico ha attaccato la dirigenza dopo la fine del campionato e ora prepara i prossimi impegni europei. Nel frattempo, però, sembra aver già dettato le condizioni per la permanenza: clicca qui per ulteriori dettagli.

Calciomercato Inter, le condizioni di Conte per restare

Il giorno dopo lo sfogo in diretta tv, riporta ‘Tuttosport’, Conte avrebbe dettato le condizioni per proseguire al meglio la sua esperienza all’Inter: un presidente presente come era Andrea Agnelli, una comunicazione istituzionale più efficace che dia protezione a lui e alla squadra, un mercato condiviso e una società in cui prevalga il “noi”, piuttosto che l’io. Oggi ad Appiano, dunque, è attesa la prima occasione di confronto, ma le somme saranno tirate a fine stagione.

