Calciomercato Inter, Brozovic sarà ceduto: club stanco del croato

L’Inter ha deciso: venderà Marcelo Brozovic. Il club rinuncia al croato dopo le ultime intemperanze, il centrocampista è sul mercato

Marcelo Brozovic potrebbe presto lasciare l’Inter. Il club non ha mandato giù alcuni suoi atteggiamenti (l’ultimo è la scenata in pronto soccorso), non è soddisfatto del suo rendimento in campo e, secondo l’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’, ha intenzione di venderlo nella prossima sessione di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Inter, notte agitata per Brozovic al pronto soccorso | Intervengono i carabinieri

Sembrano lontani i tempi in cui faceva impazzire i tifosi con ‘Epic Brozo’. Un lavoro certosino sui social network lo aveva portato ad essere ben voluto dalla tifoseria, ma con l’addio di Perisic, con cui faceva coppia fissa, il centrocampista sembra essersi smarrito, visto che non coltiva altre grandi amicizie tra i compagni.

Per la testata meneghina, “il tempo del perdono è finito: l’addio è l’opzione migliore per l’Inter, che non ne può più”. Resta da trovare un club disposto a puntare su di lui.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, dalla Spagna | Si avvicina il rinnovo di Brozovic!

Inter-Torino, Marotta allo scoperto sul futuro di Conte. Poi tirata d’orecchie a Brozovic