Calciomercato Juventus, addio Sarri con la nuova figuraccia | Le ultime

Il calciomercato Juventus valuta l’addio di Sarri con la nuova figuraccia; le ultime sul tecnico

Sarri ancora nelle bufera dopo la sconfitta con l’Udinese. A un anno dal suo arrivo, la Juventus stenta a decollare per qualità di gioco e organizzazione difensiva. Così, nonostante l’obiettivo Scudetto sia ormai facilmente alla portata (bastano tre punti stasera con la Sampdoria), le critiche al toscano rimbalzano da più fronti. La società non è immune da ragionamenti sul suo operato e tra le ipotesi vaglia anche l’addio: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, le ultime sull’addio di Sarri

Pur non aveno gradito la figuraccia di Udine, riporta ‘Tuttosport’, Andrea Agnelli avrebbe rinnovato la fiducia all’allenatore bianconero. Alla Continassa non sembra ancora l’ora dei processi, ma una eventuale nuova disfatta questa sera contro la Sampdoria metterebbe a rischio la posizione di Sarri. I vertici seguiranno dunque con attenzione le prossime sfide di campionato e il successivo impegno europeo contro il Lione, quando servirà una rimonta per accedere ai quarti di Champions League, l’unico trofeo che può mettere in buona luce l’operato del tecnico nei confronti dei tifosi.

