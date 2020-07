Calciomercato Juventus, scudetto rimandato: bufera su Sarri

La sconfitta contro l’Udinese rimanda lo scudetto (comunque sempre vicino) ma in casa Juventus Sarri è sempre nel mirino dei tifosi

Sarri out: lo scudetto è vicino ma la sconfitta contro l’Udinese ha rimandato la festa Juventus. Tanto è bastato perché il tecnico dei campioni d’Italia finisse nuovamente al cento delle polemiche. Su Twitter al fischio finale #sarriout è balzato in testa alle tendenze.

L’allenatore toscano non è mai riuscito ad entrare nel cuore del popolo juventino e, come ad ogni sconfitta di questa stagione, anche questa sera è finito sul banco degli imputati. “Non augurerei Sarri neanche al mio peggiore nemico” scrive un tifoso bianconero ed un altro non ha dubbi: “L’esperimento Sarri è stato un totale fallimento”.

Sarri non lo augurerei neanche al peggior nemico…@juventusfc #SarriOut — alessandro sarno (@alesarno86) July 23, 2020

Una cosa è assolutamente chiara: Se lo vinciamo ‘sto orrendo campionato sarà solo per demeriti altrui, non certo per meriti nostri. #SarriOut — Pinguini (@TheRealPinguini) July 23, 2020

Mi unisco volentieri al coro #SarriOut — 𝑹𝒂𝒈𝒂𝒛𝒛𝒂 𝑺𝒊𝒄𝒊𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂 (@EmiliaUlloaOf) July 23, 2020

Che squallore…#SarriOut — Divus Consul sine collega (@DivusConsul) July 23, 2020