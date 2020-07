Calciomercato Juventus, addio Sarri | ‘Scontro’ Ronaldo-Agnelli per l’erede

Nonostante lo scudetto sia ad un passo, il futuro di Maurizio Sarri alla Juventus è sempre in bilico: Agnelli e Ronaldo hanno idee diverse sull’erede

In casa Juventus il futuro di Maurizio Sarri continua ad essere un’incognita. Anche se l’obiettivo scudetto è ormai vicinissimo e la vittoria in Champions League è ancora perseguibile, il tecnico toscano continua a sentire traballante la sua panchina. Il gioco espresso dalla squadra quest’anno non ha rispettato le aspettative della società, portando alla riflessione per la prossima stagione i piani alti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sprint City per il gioiello brasiliano: le ultime di CM.IT

Così nel ragionare sul possibile erede di Sarri sulla panchina juventina, il presidente Andrea Agnelli e Cristiano Ronaldo si ‘scontrano’, poiché avrebbero preferenze diverse. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Calcio online’, il patron bianconero sognerebbe di affidare la guida della sua squadra a Pep Guardiola. Al portoghese invece piacerebbe ricongiungersi con Zidane portandolo alla Continassa, sognando di vincere ancora una volta insieme la Champions League. Tutto ciò porta dunque a vedere sempre più lontana la permanenza di Maurizio Sarri in panchina anche per la prossima stagione, ma nulla è da escludere.