Stagione deludente per Bernardeschi alla Juventus. Stando a ‘Don Balon’ potrebbe riaprirsi la pista Barcellona per il fantasista della Nazionale

Nonostante lo spazio concessogli da Sarri, Federico Bernardeschi non è riuscito ad imporsi neanche in questa stagione con la maglia della Juventus. L’ex Fiorentina al ritorno in campo post-lockdown è stato promosso titolare a tutti gli effetti dal tecnico di Figline insieme a Cristiano Ronaldo e Dybala, senza però incantare e convincere nel tridente della ‘Vecchia Signora’. Prestazioni altalenanti che hanno riacceso i rumors su un futuro lontano da Torino per il numero 33.

Juventus, Bernardeschi verso l’addio: torna d’attualità il Barcellona

Bernardeschi potrebbe lasciare la Juve questa estate e per il fantasista possono aprirsi le porte del Barcellona come riporta ‘Don Balon’. Nonostante il buon rapporto istaurato con Ronaldo, il classe ’94 sembra destinato a lasciare i bianconeri per una nuova avventura all’estero. L’entourage di Bernardeschi avrebbe ripreso i contatti con il Barça, già interessato al giocatore nelle scorse finestre di mercato quando i blaugrana e la Juventus discutevano di un possibile scambio con Rakitic. Considerando che il Barcellona difficilmente riuscirà a chiudere le trattative per Lautaro Martinez dall’Inter e Neymar, Bernardeschi potrebbe essere un rinforzo prezioso la prossima stagione per l’attacco di Setien. E lo stesso Messi, conclude ‘Don Balon’, vedrebbe di buon occhio un eventuale approdo in Catalogna del nazionale azzurro.

