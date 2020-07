Calciomercato Napoli, affare Osimhen | Nuova rivelazione dalla Nigeria

Sembrano esserci nuovi sviluppi nell’affare che porterebbe Victor Osimhen a Napoli: la rivelazione del giornalista nigeriano Akatugba

In casa Napoli tiene ancora banco la trattativa per Victor Osimhen. Il club campano ha già un accordo con il Lille e, nelle scorse settimane, l’affare sembrava essere alla stretta finale. Invece, è arrivato un nuovo rallentamento con l’agente dell’attaccante -William D’Avila- che è sembrato prendere ancora tempo. Il Napoli, in ogni caso, continua a rimanere fiducioso riguardo alla buona riuscita dell’operazione e, nella giornata di oggi, sono arrivate nuove rivelazioni. Il giornalista nigeriano Omar Akatugba ha parlato ancora ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Napoli, retroscena Osimhen: parlano gli ex agenti

Calciomercato Napoli, Akatugba rivela | “Osimhen ha già firmato”

Intervenuto nuovamente ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, Omar Akatugba ha parlato della situazione di Victor Osimhen. Il giornalista amico dell’attaccante nigeriano ha rivelato: “Da quello che mi risulta Osimhen ha già firmato il contratto con il Napoli, siglato sia in Francia che in Italia. Perciò anche l’ultimo step è stato fatto e pure le visite mediche sono già state svolte, anche se molti lo negano. Gli emissari del Napoli oggi faranno visita al giocatore che, in compagnia del suo agente, parteciperà all’incontro con il club azzurro e le altre parti in gioco. Poi scatteranno delle foto tutti insieme e saranno pronti ad ufficializzare l’accordo. Victor vuole andare al Napoli, si è chiarito le idee ed ha capito che era la scelta migliore”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Napoli, affare Osimhen: l’annuncio dal Lille

I dubbi dell’attaccante nigeriano erano relativi all’ambiente ed al campionato italiano, ora però sembra essersi deciso, come ha rivelato Akatugba. “All’inizio era esitante, per il razzismo in Italia e anche sulla realtà Napoli. Dopo aver visitato la città, però, ha capito che sarebbe stata la scelta giusta. Ora Victor si sente napoletano nell’animo e non sta più nella pelle per arrivare a Napoli. Sta cominciando a stancarsi di tutta questa attesa, ma credo che già venerdì possa arrivare l’ufficialità dell’affare”. La telenovela fra il Napoli, il Lille ed Osimhen sta per finire: il nigeriano, con ogni probabilità, sarà il nuovo attaccante di Gattuso.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, ultimo rilancio per Osimhen

Udinese-Juventus, Sarri: “Criticato perché sto sui cog…”

Calciomercato Roma, Dzeko ci mette la firma