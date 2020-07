Calciomercato Napoli, retroscena Osimhen: parlano gli ex agenti

Calciomercato Napoli, spunta un retroscena sull’intrigo Osimhen: parla un rappresentante dell’ex agenzia che rappresentava l’attaccante del Lille

La trattativa per Osimhen al Napoli, che sembrava poter decollare nel giro di pochissimi giorni, al momento vive fasi di stallo. Sull’attaccante del Lille, spunta un retroscena, raccontato da Franco Iovino, membro della ‘Star Factory’, agenzia che fino a qualche giorno fa lo rappresentava. A ‘Radio Punto Nuovo’, Iovino ha spiegato: “Sono amareggiato per quel che è successo. William D’Avila (il nuovo agente, ndr) è un agente di casa al Lille, la società gli avrà consigliato di affidarsi a lui. La trattativa non è rallentata per colpa nostra, ma del giocatore che continuava a tentennare. Il Lille voleva venderlo per qualche ragione solo al Napoli, c’è un ottimo rapporto tra i presidenti. Non abbiamo niente di cui rimproverarci, sono i club a doversi guardare allo specchio”.

