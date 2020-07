Le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa prima di Udinese-Juventus, gara che potrebbe dare lo scudetto ai bianconeri

La conferenza stampa di Maurizio Sarri prima di Udinese-Juventus: “Vicino nello sport non significa niente. Ci mancano quattro punti, lo sappiamo ma dobbiamo pensare all’Udinese. E’ una squadra fisica e sta anche bene. Ha fatto sempre buone prestazioni e danno la sensazione di arrivare a fine partita piuttosto bene a differenza di tante altre squadre. E’ una partita difficile, ma siamo in una fase della stagione in cui è difficile giocare contro tutti. Bisogna essere molto attenti a preparare questa partita”.

RONALDO-DYBALA – “Fatico a vedere difficoltà di convivenza tra due giocatori di alto livello. Hanno fatto 51 gol in questa stagione, parliamo di giocatori di livello mondiale. Con Ronaldo ci ho parlato 10 minuti fa: ha capacità di recupero, fisiche e mentali straordinarie”.

HIGUAIN E INFORTUNATI– “Higuai, come Chiellini, è ancora nelle mani dei dottori, Demiral sta bene e deve ritrovare la perfetta forma fisica. Stiamo lavorando in maniera individuale per riportarlo alla piena efficienza prestazionale”.

CRITICHE – Probabilmente sto sui cog… ai qualcuno. Mi interessa relativamente: quelle dei giornalisti sono delle opinioni di altre persone su una materia in cui penso di saperne di più. Posso sbagliare, ma fammi essere presuntuoso. So le difficoltà che dobbiamo affrontare giornalmente”.