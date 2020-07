Calciomercato Napoli, ultimo rilancio per Osimhen

Ultimo rilancio da parte del Napoli per Osimhen: offerto un milione in più all’anno, ora la palla passa al procuratore del nigeriano.

Victor Osimhen è il nome del momento in casa Napoli. L’attaccante nigeriano è il primo nome per l’attacco partenopeo. L’accordo con il Lille sarebbe stato già raggiunto, ma ora c’è da raggiungere quello con il procuratore. L’affare sembra essere sempre più alla stretta finale, ma dato il cambio d’agente il Napoli ha dovuto quasi ricominciare da zero. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Stando a quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, il ds Cristiano Giuntoli sta provando a fare da collante con il nuovo agente William D’Avila. E per convincerlo il Napoli avrebbe formulato un ultimo rilancio: nel contratto quinquennale proposto sarebbe stato aggiunto un milione di euro in più all’anno, quindi cinque milioni totali. Ora la palla passa all’agente del giocatore, ma i partenopei non sembrano più intenzionati a rilanciare.

