La dirigenza dell’Inter sta lavorando assiduamente sul mercato per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico Antonio Conte. Rivoluzione a centrocampo

L’Inter post-lockdown ha faticato e non poco in alcuni frangenti, mettendo in evidenza diverse fragilità soprattutto in mediana dove regna l’incertezza in vista della prossima stagione. Marotta e soci sono infatti già al lavoro per cambiare il volto del centrocampo di Conte che tra bocciature, possibili cessioni e nuovi arrivi dovrebbe modificare radicalmente il proprio aspetto. Dall’enigma Eriksen al futuro di Brozovic passando per il giovane Tonali e il pupillo Vidal: le ultime sul mercato in mediana dell’Inter. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Inter-Torino, Conte: “Non resto se sono di troppo. Eriksen? Non siamo in Inghilterra!”

Calciomercato Inter, l’enigma Eriksen e il futuro di Brozovic: chi resta e chi parte

Nonostante il successo di ieri contro il Torino, l’Inter continua a non vivere un momento di forma eccezionale, complici anche le tante assenze e problematiche relative al centrocampo. Nella serata di San Siro hanno avuto spazio calciatori che probabilmente partiranno al termine dell’attuale annata come l’esperto Borja Valero e il discontinuo Gagliardini. In particolare l’ex atalantino potrebbe doversi giocare la riconferma con Matias Vecino, altro giocatore spesso soggetto ad infortuni e che ha vissuto una stagione di alti e bassi. Chi è sicuro di restare è certamente Nicolò Barella, così come il lungodegente Stefano Sensi, su cui a meno di clamorose sorprese si farà un altro tentativo il prossimo anno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, asse col Real Madrid | Patto per Tonali e Kante

Con Asamoah fuori dai giochi da tempo, la vera riflessione riguarda i due calciatori di maggiore talento della mediana: Marcelo Brozovic e Christian Eriksen. Il croato è perno del centrocampo di Conte anche se i soliti alti e bassi comportamentali potrebbero incidere sulla valutazione a fine anno e qualora dovesse arrivare una proposta monstre non va accantonata del tutto l’ipotesi della partenza. L’enigma più grande resta infine quello legato ad Eriksen, arrivato a Milano a gennaio come fiore all’occhiello della campagna acquisti e divenuto in breve tempo un vero e proprio equivoco tattico per Conte che non sembra riuscirgli a ritagliare l’abito giusto. Il danese è stato bocciato anche ieri come testimonia l’ingresso tardivo ed avrà il finale di stagione per provare a convincere l’ambiente nerazzurro della bontà dell’investimento fatto in inverno. In caso contrario andranno fatte tutte le valutazioni del caso.

Calciomercato Inter, dai sogni proibiti Kante e Pogba al pupillo Vidal

I nerazzurri stanno lavorando assiduamente sul mercato per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico Antonio Conte con particolare focus sulla rivoluzione del centrocampo. Viste le tante possibili uscite non mancheranno di certo gli ingressi nell’organico meneghino. Nel mirino di Marotta continua ad esserci il giovane Sandro Tonali sul quale si aspettano anche le sorti del Brescia che potrebbe retrocedere in Serie B. Cellino spara ancora alto, mentre la dirigenza nerazzurra punta ad abbassare i costi per un calciatore con il quale ci sarebbe da tempo un principio di accordo. Al netto del regista italiano il pupillo di Conte resta Arturo Vidal. Il tecnico salentino vuole un mediano forte fisicamente ed in grado di conferire esperienza al reparto, motivo per cui l’ex juventino appare il profilo perfetto.

Per caratteristiche non sarebbe affatto male anche N’Golo Kante, che al momento resta null’altro che un sogno di mercato, così come la suggestione Paul Pogba su cui c’è mezza Europa e che alla fine potrebbe anche restare allo United. Complicatissimo anche arrivare a Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che cambierebbe completamente il volto dell’Inter ma che Lotito vende a carissimo prezzo. La soluzione low cost potrebbe essere rappresentato da una seconda chance per Nainggolan, mentre come mediano di rottura negli ultimi giorni è emerso anche il profilo del milanista Kessie.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Juventus, ‘resa’ Milinkovic-Savic: addio Lazio

Calciomercato Inter, riecco Vidal: messaggio a Conte | L’intreccio con Nainggolan