Juventus e Inter restano interessate alla situazione di Pogba. Il francese avrebbe però aperto al rinnovo con lo United

Paul Pogba è destinato a restare un sogno per Juventus e Inter. Oltre ai bianconeri anche i nerazzurri – stando al ‘Corriere della Sera’ – sarebbero disposti a fare carte false per il francese, con Antonio Conte che per il definitivo salto di qualità sognerebbe l’arrivo di un giocatore fisico e dalle qualità del campione del mondo. Sogno però destinato a rimanere tale, sia per i costi dell’operazione tra ingaggio e cartellino, oltre alla possibile conferma del numero 6 al Manchester United.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta Pogba | Premio per il campionato

Pogba allontana Juventus e Inter: cambia idea sul rinnovo

Pogba – come rivela il ‘Daily Mail’ – avrebbe infatti cambiato idea e sarebbe disposto ad aprire al rinnovo del contratto con i ‘Red Devils’, in scadenza nel giugno 2021. Un dietrofront a sorpresa del giocatore, che in diverse occasioni aveva manifestato la volontà di cambiare maglia questa estate. Lo United a fine stagione potrebbe quindi iniziare le trattative per il prolungamento, con il nazionale transalpino che attualmente percepisce uno stipendio da quasi 20 milioni di euro, bonus compresi. L’idillio in campo con Bruno Fernandes, oltre al pressing del tecnico Solskjaer, avrebbero sortito gli effetti sperati sulla permanenza a Manchester di Pogba.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, resa per Pogba | Il nuovo titolare dalla Serie A