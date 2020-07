Aleggia ancora tanta indecisione sul futuro di Paul Pogba che piace molto al Real Madrid di Florentino Perez. Pronto il ‘regalo’

Accostato spesso anche alla Juventus, Paul Pogba è alle prese con il finale di stagione con il Manchester United. Solo al termine dell’annata tirerà le somme e farà la sua scelta per il futuro con il Real Madrid che al momento sembra tornato decisamente alla carica. Secondo quanto sottolineato da ‘Diario Gol’ una buona notizia in sede di mercato potrebbe arrivare proprio a fine luglio con la conclusione della Liga che in questo momento vede proprio i ‘Blancos’ di Zidane avanti di 4 punti sul Barcellona. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, tweet galeotto su Pogba | Tifosi scatenati, poi il dietrofront

La dirigenza del Madrid si sta già muovendo per accontentare proprio una richiesta di Zidane, proprio il 26 luglio, data in cui finirà la Premier. Florentino Pérez come premio per l’eventuale vittoria della Liga cercherebbe con tutte le risorse a sua disposizione la firma di Paul Pogba. L’importo in questione sarebbe di 100 milioni di euro, scesi dai 160 iniziali a causa della pandemia e degli infortuni del francese. La trattativa è comunque apertissima e potrebbero anche essere inseriti calciatori come Bale o James. Uno degli alleati di Florentino potrebbe inoltre essere Mino Raiola.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, blitz improvviso | Colpo di scena Pogba

Calciomercato Juventus, colpo Pogba: fissato il prezzo