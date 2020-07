Il futuro di Milinkovic-Savic alla Lazio è legato a un filo: Juventus e Inter lo sognano, i club esteri sono pronti all’assalto

L’immagine di Sergej Milinkovic-Savic che lascia l’Olimpico a testa bassa è quella che potrebbe segnare il suo futuro alla Lazio. Se in questi anni il centrocampista serbo è rimasto in biancoceleste, questa sembra l’estate definitiva per il suo addio. Lotito, però, verosimilmente dovrà abbassare le pretese rispetto ai 100 milioni di due anni fa. Il momento è totalmente diverso e, nonostante l’affetto del calciatore per la piazza e i continui premi, a 25 anni è arrivato il momento di spiccare il volo.

Calciomercato Inter e Juventus, Milinkovic-Savic complicato: PSG all’assalto

Inter e Juventus in Italia farebbero carte false, ma – come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – non hanno le risorse per arrivare a 75-80 milioni di euro. Lotito non accetta contropartite, ovvero l’unica possibilità per bianconeri e nerazzurri di arrivare a Milinkovic-Savic, senza contare che la Lazio vorrebbe senza dubbio evitare di cederlo in Italia. La pretendente più forte in Premier è il Manchester United, che però prima dovrebbe cedere Pogba, su cui non c’è un gran movimento adesso. L’altra società forte sul serbo è il PSG, Leonardo ci aveva provato ai tempi del Milan e in questi mesi i contatti non si sono fermati. I francesi non hanno ancora fatto offerte ufficiali, ma è solo questione di tempo. E intanto su Milinkovic-Savic cominciano a muoversi anche Real Madrid e Chelsea: in ogni caso, il suo futuro sarà lontano dalla Lazio.