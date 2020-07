Calciomercato Juventus e Inter, retroscena Juwara: bianconeri e nerazzurri avrebbero potuto mettere le mani sul giovane gambiano

Musa Juwara è l’uomo del momento in casa Bologna, con la rete del pareggio siglata ieri in casa dell’Inter prima del 2-1 firmato da Barrow. Il giovane attaccante originario del Gambia è arrivato in Italia nel 2016 in Sicilia su un barcone, con una storia commovente e significativa. La ‘Gazzetta dello Sport’ riferisce un retroscena piuttosto interessante. Prima di approdare al Bologna, aveva svolto tre provini con Inter e Juventus. Ma sia i nerazzurri che i bianconeri non hanno creduto in lui. Chissa se a Milano qualcuno si è pentito…

