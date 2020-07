Inter-Bologna, Juwara gela Conte | Alla scoperta del bomber di Mihajlovic

Musa Juwara, attaccante gambiano del Bologna, ha cambiato la partita di San Siro con la rete del pareggio contro l’Inter: che cosa c’è da sapere sul classe 2001

Nato il 26 dicembre del 2001, Musa Juwara, giovanissimo attaccante del Bologna, è senza dubbio il grande protagonista della giornata di oggi con la rete che ha messo le basi per la vittoria dei felsinei a San Siro contro l’Inter di Antonio Conte. Originario del Gambia, Juwara sta ottenendo sempre di più la fiducia di Sinisa Mihajlovic, che oggi ha puntato su di lui per rimettere in piedi la sfida contro la Beneamata.

La sua storia è da film! Arrivato nel 2016 con un barcone in Sicilia, Juwara ha mosso i primi calci in Italia con la maglia dell’Avigliano, per poi approdare al Chievo che lo inserisce nella rosa Primavera. L’8 luglio del 2019 ecco l’ufficialità del trasferimento al Bologna ed oggi, a quasi un anno di distanza, un’altra pietra miliare in una carriera che promette davvero bene.

