Il calciomercato Juventus valuta il futuro di Sarri, a rischio esonero dati i risultati deludenti; non solo Zidane e Pochettino per la panchina

A circa un anno dal suo approdo alla Juventus, Maurizio Sarri ha già perso le prime due finali a disposizione. La Supercoppa italiana è andata alla Lazio, la Coppa Italia al Napoli. Così, nonostante il momentaneo primato in classifica, al tecnico bianconero vengono contestati il gioco poco divertente e le troppe prestazioni scialbe della squadra, come quella che valse la sconfitta in Champions League contro il Lione. Le ultime due competizioni rimaste ancora in gioco diranno molto anche sul destino del toscano, considerato già a rischio esonero: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it fa il quadro sul momento e le prospettive future: da rischio esonero per Sarri alle ultime su Zidane, Pochettino e Allegri per la panchina della Juventus.

Calciomercato Juventus, Sarri a rischio esonero: le ultime

L’ex napoletano non è mai entrato nei cuori dei bianconeri e, già prima del rigore decisivo siglato da Milik, erano tanti i tifosi della Juventus che ne chiedevano l’addio anticipato. Così, mentre mercoledì scorso Insigne alzava al cielo il trofeo, sui social impazzavano le critiche all’esperto tecnico. Inoltre, il suo rapporto con alcuni senatori non sembra ottimale, come ha fatto intuire il post critico della sorella di Cristiano Ronaldo. Ad oggi, però, l’esonero non sembra un’ipotesi concreta, ma è normale che la dirigenza, abituata a dominare in Italia da quasi un decennio, attenda un repentino cambio di rotta sia in campionato che, da agosto, in Champions League, dove bisognerà rimontare l’uno a zero rimediato in terra francese. A fine stagione si faranno poi le dovute considerazioni, con alcuni nomi già in ballo per l’eventuale sostituzione.

Calciomercato Juventus, sorpresa Allegri in panchina: le ultime

Mauricio Pochettino e Zinedine Zidane. Sono due i nomi in prima fila per sostituire Sarri sulla panchina della Juve. Tuttavia, se la situazione dovesse precipitare nelle prossime partite, la sorpresa potrebbe chiamarsi Max Allegri, nome gradito dal presidente Agnelli, che salutandolo già gli diede l’arrivederci. Il tecnico piace al PSG ed è legato ai bianconeri da un contratto in scadenza tra una decina giorni. Conoscendo già alla perfezione l’ambiente torinese, sarebbe però la soluzione più semplice per l’immediato post Sarri.

Calciomercato Juventus, da Zidane a Pochettino: le ultime

Attualmente alla ricerca di una nuova avventura, Mauricio Pochettino fu seguito da Paratici già la scorsa estate, quando la scelta ricadde su Sarri. Il tecnico argentino di origini piemontesi ora scalda i motori sognando la Juve, considerando anche la fase di stallo nella sua trattativa col Newcastle. L’ex Tottenham porterebbe con sé rinnovate indiscrezioni sull’interesse juventino per Harry Kane e Dele Alli tra gli altri. Altra opzione molto gradita negli ambienti juventini è Zinedine Zidane, attualemnte legato al Real Madrid, che sembra intenzionato a confermarlo anche per la prossima stagione. L’eventuale approdo del francese a Torino potrebbe far tornare di moda le voci sul connazionale Paul Pogba o su altri giocatori ‘Blancos’, come Raphael Varane, Marco Asensio e Isco tra gli altri. Sarri prova a tenersi stretto l’ambìto posto sulla panca della Juventus, ma gli esami decisivi sono alle porte.

