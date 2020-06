Una stagione fallimentare, senza successi per la Juventus, metterebbe in discussione il futuro in bianconero di Cristiano Ronaldo

La delusione della Juventus per il ko in Coppa Italia ha anche e soprattutto il volto di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, come contro il Milan, non è riuscito ad incidere anche nella sfida dell’Olimpico con il Napoli, perdendo per la prima volta in carriera due finali consecutive dopo la sconfitta a dicembre in Supercoppa contro la Lazio. La condizione di CR7 non è ottimale dopo il lungo stop forzato per il coronavirus, oltre ad alcuni screzi con Sarri per quanto riguarda la posizione in campo.

Juventus, allarme Ronaldo: addio senza trofei

Ronaldo non ha gradito il ruolo di centravanti con il Milan e mercoledì contro il Napoli è ritornato ad agire sulla sinistra con Dybala falso centravanti. Una ritorno alle origini che non ha funzionato, con la deludente prova dei bianconeri che ha scatenato anche la reazione della sorella del cinque volte Pallone d’Oro contro Sarri. La Juventus adesso deve ritrovare la via maestra in campionato ed ad agosto in Champions League: senza successi, dopo nove anni, sarebbe una stagione fallimentare che segnerebbe il futuro di Sarri in panchina. Una Juve senza titoli, inoltre, stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ potrebbe influire sul futuro di Ronaldo.

Il rapporto con la ‘Vecchia Signora’ resta al momento solido, ma senza trofei in bacheca la situazione potrebbe cambiare e tutto tornerebbe in discussione. CR7 è legato alla Juventus fino al giugno 2022, con un ingaggio da 31 milioni a stagione. Sarebbe un vero e proprio terremoto, in tutti i sensi, alla Continassa.

