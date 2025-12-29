DIRETTA Tutte le notizie del 29 dicembre: occasione Cancelo, la Juve spinge per il rinnovo di Yildiz

Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it
Inter e Juve, 'occasione' Cancelo
Cancelo saluta l’Al-Hilal. Simone Inzaghi ha deciso di non registrare il portoghese per la seconda parte del campionato saudita.
Cancelo cerca ora una nuova sistemazione, anche in prestito: ‘occasione’ per Juve e Inter, sue ex squadre a caccia proprio di un laterale destro.
Rinnovo Yildiz: nuova offerta Juve!
La Juve (ri)alza il pressing per il rinnovo di Yildiz. Secondo ‘Sportmediaset’ “il club bianconero ha alzato il tiro e offerto 6 milioni. Così spera di convincere il turco a dire sì” alla firma fino a giugno 2031.
Inter, in pugno il sostituto di Calhanoglu: 'solo' 13 milioni
L’Inter ha in pugno l’EREDE di CALHANOGLU!
Juve, ecco il nuovo Rabiot: ritorno di fiamma?
Il nuovo Rabiot per la Juve: LE ULTIME!