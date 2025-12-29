Atalanta
DIRETTA Tutte le notizie del 29 dicembre: occasione Cancelo, la Juve spinge per il rinnovo di Yildiz

Foto dell'autore

Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it

Tutte le news di oggi, lunedì 29 dicembre, in diretta qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale grazie alla nostra redazione.

Yildiz esulta dopo un gol con la Juve
la Juve spinge per il rinnovo di Yildiz (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Segui con Noi le notizie di oggi!

LIVE

Inter e Juve, 'occasione' Cancelo

Cancelo saluta l’Al-Hilal. Simone Inzaghi ha deciso di non registrare il portoghese per la seconda parte del campionato saudita.

Cancelo cerca ora una nuova sistemazione, anche in prestito: ‘occasione’ per Juve e Inter, sue ex squadre a caccia proprio di un laterale destro.

Rinnovo Yildiz: nuova offerta Juve!

La Juve (ri)alza il pressing per il rinnovo di Yildiz. Secondo ‘Sportmediaset’ “il club bianconero ha alzato il tiro e offerto 6 milioni. Così spera di convincere il turco a dire sì” alla firma fino a giugno 2031.

Inter, in pugno il sostituto di Calhanoglu: 'solo' 13 milioni

L’Inter ha in pugno l’EREDE di CALHANOGLU!

Juve, ecco il nuovo Rabiot: ritorno di fiamma?

Il nuovo Rabiot per la Juve: LE ULTIME!

