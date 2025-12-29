L’Inter ha in pugno l’erede di Calhanoglu: 11 anni più giovane e ‘solo’ 13 milioni

Il numero 20 potrebbe realizzare il suo desiderio di tornare in Turchia alla fine di questa stagione, dopo cinque anni in nerazzurro

Calhanoglu è uno dei 10 calciatori che potrebbe lasciare l’Inter nel prossimo mercato estivo. Per dirla in maniera spietata, una delle possibili ‘vittime’ della prossima rivoluzione nerazzurra.

D’altronde il turco avrebbe voluto andar via già la scorsa estate, per far ritorno in Turchia, ma sia il Galatasaray che il Fenerbahce hanno messo sul tavolo cifre importanti soltanto per il suo ingaggio. Entrambe dovrebbero ripartire all’assalto a fine stagione, se non già a gennaio.

L’Inter chiese 30 milioni per accettarne, eventualmente, 25. Mentre nell’estate 2026, a un solo anno dalla scadenza del contratto – a meno di un rinnovo oggi fuori dai piani – potrebbero bastarne anche la metà. Per il fondo, del resto, è una zavorra dal punto di vista economico: ha 31 anni, a febbraio ne compirà 32, e uno stipendio da quasi 12 milioni di euro lordi.

Per l’Inter sarà comunque una plusvalenza, avendolo preso a zero – dopo l’addio al Milan e il malore che colpì purtroppo Eriksen a Euro20 – all’inizio dell’estate 2021.

Se poi vogliamo parlare dell’aspetto sportivo, è giusto ricordare che in tanti la passata estate lo davano per finito. Invece il classe ’94 ha fatto vedere di essere ancora un grande giocatore, uno dei migliori registi a livello internazionale.

Quando non c’è, lo senti. E infatti Chivu, una volta mollata l’idea di un cambio modulo e rientrato il caso, lo ha sempre schierato titolare al netto di problemi fisici. Dal punto di vista tecnico, considerata la sua importanza pure sui calci piazzati, non sarà quindi semplice sostituirlo.

Stankovic al posto di Calhanoglu

L’erede, in ogni caso, l’Inter lo ha già in pugno. Ci riferiamo ad Aleksandar Stankovic, classe 2005 autore fin qui di una eccellente stagione in Belgio con la maglia del Brugge. Chivu lo ha praticamente visto crescere, è figlio del suo ex compagno in nerazzurro Dejan (il gol di Alek al Genk a Santo Stefano ricorda un po’ qualcuno dei suoi), oltre che allenato nelle giovanili interiste:

“Lo conosco da piccolo e sono il suo primo tifoso – ha detto Chivu alla vigilia di Atalanta-Inter – Ha avuto il coraggio di tagliare il cordone ombelicale e di andare a farsi le ossa in Svizzera e poi al Brugge, che lo voleva fortemente. È un ragazzo intelligente che capisce bene quale è la sua strada, quale è la sua ambizione. È un prodotto del nostro vivaio, ha i colori nerazzurri nel sangue”.

Assalto dalla Premier, ma l’Inter potrebbe riprenderselo già a giugno

Stankovic ha attirato su di sé i riflettori di mezza Europa, in particolare dei club inglesi quali Tottenham e Arsenal. L’Inter, però, non sembra propensa a lasciarselo scappare, anzi l’idea è quella di esercitare già a giugno l’opzione d’acquisto – valida fino al 2027 – da 23 milioni, dopo averne incassati 10 dal Brugge per la cessione del cartellino.