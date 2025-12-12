Paratici si muove per Stankovic: incognita Inter in caso di grande offerta | CM.IT

Il figlio d’arte è stato ceduto al Brugge in estate per 10 milioni di euro. Il club nerazzurro ha però strappato una doppia recompra

Chi in estate riteneva sbagliata la cessione di Stankovic, noi tra questi, deve ricredersi. Almeno in parte, perché al Brugge sta giocando con continuità (2019′, è uno dei titolarissimi) e ha compiuto quell’ulteriore salto di qualità che in tanti si aspettavano.

All’Inter, con la permanenza di Calhanoglu, avrebbe forse fatto più fatica a trovare spazio e a imporsi. Perlomeno ragionando a bocce ferme. Ma tanto il suo futuro sarà comunque ad Appiano, O no?

Come arcinoto Ausilio ha strappato due clausole di riacquisto oltre che una percentuale sulla rivendita, roba di cui vantarsi dato che il Brugge non fa tali concessioni: la prima valida nel 2026 e da circa 23 milioni, la seconda nel 2027 da circa 25/26 milioni.

Insomma, sul figlio d’arte avrà potere ancora l’Inter. L’idea è quella di riportarlo alla base già al termine di questa stagione, sfruttando per l’appunto la prima ‘recompra’. Del resto il classe 2005, che Chivu conosce molto bene per averlo allenato nelle giovanili interiste, è proprio il prototipo di giocatore perfetto per Oaktree/Brookfield: giovane, low cost lato ingaggio e rivendibile.

Stankovic, l’Inter vuole puntarci in futuro ma c’è il pericolo Premier

Ecco, quel rivendibile mette un bel punto interrogativo sulla permanenza all’Inter di Stankovic post riacquisto. Anche perché la grande stagione che sta disputando in Belgio, ha fatto sì che aumentassero i suoi estimatori in giro per l’Europa.

Tra questi vi è anche un certo Fabio Paratici, tornato ufficialmente al Tottenham dopo la squalifica per le plusvalenze ai tempi della Juve. Come appurato da Calciomercato.it, il dirigente piacentino si è già mosso chiedendo informazioni per il secondogenito di Dejan.

Stankovic jr piace anche in Spagna e Germania fin dalla positiva annata al Lucerna, tuttavia è la forza economica della Premier, dove non è stimato soltanto dagli Spurs, che potrebbe far vacillare l’Inter, alla quale Aleksandar è legatissimo. Quale sarebbe la risposta dei nerazzurri, o meglio dire della proprietà qualora arrivasse una grande proposta?