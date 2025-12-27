Inter, rivoluzione rimandata al 2026: nomi pesanti in uscita

I nomi dei calciatori che potrebbero salutare il club nerazzurro al termine della stagione. O già a gennaio…

L’avrebbero voluta i tifosi, perlomeno una grossa fetta dopo il 5-0 col PSG, in parte l’avrebbe voluta anche Chivu. Ma non c’è stato il tempo, oltre che le risorse economiche per farla. La rivoluzione dell’Inter, obbligata e non, è stata comunque soltanto rimandata. Rimandata al 2026.

Chi parte? Potenzialmente 10 calciatori, quasi una squadra. Partiamo da coloro i quali hanno il contratto in scadenza: Acerbi, de vrij, Darmian, Mkhitaryan, Sommer. 179 anni in tutto.

Abbiamo tralasciato il terzo portiere Di Gennaro, il quale potrebbe prolungare di un altro anno. Dei cinque sopracitati forse solamente Mkhitaryan ha qualche chance di restare: è molto stimato da Chivu e Kolarov. Dipenderà da cosa vorrà fare lui, c’è l’ipotesi ritiro.

Al momento, tuttavia, l’armeno lo includiamo tra i partenti. Di cui fa parte anche de Vrij, il quale in realtà potrebbe partire già a gennaio per evitare di perdere il Mondiale.

Nel calciomercato di gennaio potrebbe andar via anche Davide Frattesi: lui vorrebbe andare alla Juve, ma un’operazione tra i due club rivali è alquanto complicata. L’alternativa è la Premier.

In estate, invece, ci potrebbero essere due addii illustri: Denzel Dumfries e Hakan Calhanoglu. L’olandese aspira alla Premier, ma soprattutto a guadagnare più dei 4/4,5 milioni attuali, mentre il regista turco non ha abbandonato l’idea di un ritorno in Patria con un maxi contratto. L’attuale con l’Inter scade nel 2027 e ad oggi non si discute di alcun rinnovo.

Luis Henrique e Diouf, la permanenza all’Inter è tutta da conquistare

Da qui a giugno, infine, saranno da valutare le posizioni di Luis Henrique ed Andy Diouf, i due flop della scorsa campagna acquisti estiva. Il brasiliano continua a non convincere, in special modo Chivu, il francese trovando un po’ più di spazio – seppur sempre da subentrante, anche se a Bergamo potrebbe partire dal 1′ – ma come laterale destro, cioè in un ruolo non suo.