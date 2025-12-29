Guai a lasciarsi scappare il nuovo Rabiot: la Juve può riprovarci

Poco tempo fa i bianconeri volevano prenderlo per la NextGen

Un giocatore da prendere al volo? È francese e gioca in Serie B, precisamente nel Modena di mister Sottil attualmente sesto in campionato ma a soli 3 punti dalla vetta.

Yanis Massolin, un nome ormai sulla bocca di tutti. Francese di Moulins, è alto quasi 2 metri: in tanti lo paragonano ad Adrien Rabiot. Un paragone per certi versi calzante, anche se il classe 2002 è un centrocampista con caratteristiche più da mezza punta del connazionale ora al Milan.

Il talento di Massolin è noto da tempo: tempo fa ci ha provato il Milan, ma soprattutto la Juve, la quale avrebbe voluto prenderlo per la NextGen. Un infortunio fece saltare l’operazione e così è stata un’altra italiana ad aggiudicarselo.

A crederci più di tutti il Modena di patron Rivetti, che nel gennaio di un anno fa lo ha strappato ai belgi del Francs Borains per circa 700mila euro.

Un affare enorme col senno del poi.

“Massolin è un marziano – ha detto proprio Rivetti nella recente intervista a ‘Dazn’ – È incredibile quel che sa fare, e secondo me è ha ancora ampi margini di miglioramento“.

Il transalpino è giovane ma fino a un certo punto: a settembre ha compiuto 23 anni, il salto se non la farà a breve rischia poi di non farlo più.

La Juve potrebbe rifarsi avanti per Massolin: il Modena pregusta una super plusvalenza

Infatti i prossimi 6 mesi potrebbero essere anche gli ultimi in cadetteria e con la maglia del Modena, che pregusta una super plusvalenza.

L’agente Le Mee, un frequentatore assiduo del nostro calcio e del mercato italiano, è già al lavoro per cercare di dare un’altra e ben più importante svolta alla carriera del suo assistito.

Considerata la grossa stima nei confronti del ragazzo, per Massolin potrebbe rifarsi avanti proprio la Juventus.