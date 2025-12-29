Una panchina per tre: spunta anche Thiago Motta

L’ex allenatore della Juventus è stato sondato da una big internazionale, il punto

Ancora sotto contratto con la Juventus, Thiago Motta nel recente passato ha valutato e rifiutato varie opzioni. Nonostante la difficile annata in bianconero, conclusa anzitempo con l’esonero, l’ex Bologna continua a vantare diversi estimatori, non solo in Europa.

Nelle scorse settimane, qualche sondaggio è arrivato anche dall’Arabia e dal Qatar, mentre le ultime indiscrezioni riguardando soprattutto il Sudamerica e il Brasile in particolare.

Fresco vincitore della Coppa Libertadores e del campionato, il Flamengo sta incontrando qualche difficoltà nelle trattative per il rinnovo di Filipe Luis. Anche se la priorità resta sempre il prolungamento con il tecnico brasiliano, la dirigenza rossonera sta vagliando diversi piani B, lanciando una sorta di avviso ai naviganti per l’agente Jorge Mendes.

Secondo ‘Globo Esporte’, nei radar carioca ci sarebbe anche Thiago Motta, ma i tre profili che piacciono di più a Rio de Janeiro sono quelli di Leonardo Jardim, Arthur Jorge ed Eduardo Dominguez.