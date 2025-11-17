Nuova proposta a Thiago Motta: risposta immediata | CM.IT

Ancora sotto contratto con la Juventus, l’allenatore italo brasiliano ha detto no ad un’altra panchina

Dopo aver rifiutato la panchina del Monaco a inizio ottobre, Thiago Motta nelle ultime settimane è stato accostato anche ad Atalanta, che ha puntato subito dritto su Palladino, Fiorentina e Napoli, che sta vivendo il suo peggior momento sotto Antonio Conte.

Ancora sotto contratto con la Juventus, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, in questi giorni l’ex allenatore del Bologna è stato sondato anche da alcuni intermediari dello Spartak Mosca. Il club russo non ha ricevuto aperture dall’ex centrocampista e aveva contattato anche Ivan Juric dopo la rescissione con Dejan Stankovic.