Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Nuova proposta a Thiago Motta: risposta immediata | CM.IT

Foto dell'autore

Ancora sotto contratto con la Juventus, l’allenatore italo brasiliano ha detto no ad un’altra panchina

Dopo aver rifiutato la panchina del Monaco a inizio ottobre, Thiago Motta nelle ultime settimane è stato accostato anche ad Atalanta, che ha puntato subito dritto su Palladino, Fiorentina e Napoli, che sta vivendo il suo peggior momento sotto Antonio Conte.

Thiago Motta urla a bordo campo
JNuova proposta a Thiago Motta: risposta immediata | CM.IT (ANSA FOTO) – calciomercato.it

Ancora sotto contratto con la Juventus, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, in questi giorni l’ex allenatore del Bologna è stato sondato anche da alcuni intermediari dello Spartak Mosca. Il club russo non ha ricevuto aperture dall’ex centrocampista e aveva contattato anche Ivan Juric dopo la rescissione con Dejan Stankovic.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie