DIRETTA Tutte le notizie del 22 dicembre: Paratici-Fiorentina giornata clou, Zirkzee si avvicina alla Roma

Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it
Tutte le news di oggi, lunedì 22 dicembre, in diretta qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale grazie alla nostra redazione.
A gennaio via dalla Juve: Spalletti non lo fa mai giocare
Ha i giorni contati alla Juve: per Spalletti è invisibile
Roma, Zirkzee si avvicina. Attesa per il via libera dello United
ZIRKZEE SEMPRE PIU’ VICINO ALLA ROMA!
E Raspadori…
#Zirkzee più #Raspadori: la #Roma non cambia priorità sul calciomercato. L’ olandese è considerato l’obiettivo principale e il più vicino. Piace a #Massara e a #Gasperini, ha da tempo dato la sua disponibilità ai giallorossi ed è in attesa del via libera dello United. Con la… pic.twitter.com/edmOZEmUp5
— Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) December 21, 2025
Fiorentina convinta di chiudere oggi per Paratici
PARATICI A UN PASSO DALLA FIORENTINA!
#Fiorentina convinta di poter chiudere già in giornata l’accordo con #Paratici. Il dirigente vuole tornare in #Italia #calciomercato
— Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) December 22, 2025