Inter, anche Santos sulla lista dei portieri osservati | ESCLUSIVO

Gli scout nerazzurri stanno attenzionando l’estremo difensore brasiliano dell’Eintracht Francoforte

L’Inter potrebbe rinnovare completamente il pacchetto dei portieri la prossima stagione. Oltre a Yann Sommer in scadenza di contratto ed al quale non è stato ancora offerto il rinnovo, anche Josep Martinez potrebbe lasciare Appiano Gentile in estate, nonostante le dichiarazioni del suo agente. Lo spagnolo non vuole fare il secondo ad un altro portiere dopo lo svizzero, ma Chivu non sembra così convinto di promuoverlo a titolare.

Calciomercato Inter, idea Santos per la porta
Tanti i nomi già accostati ai nerazzurri. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, alla lista va aggiunto anche quello di Kaua Santos, 22enne portiere brasiliano che milita in Germania con l’Eintracht Francoforte. Dopo un avvio di stagione difficile tra Bundesliga e Champions con 18 gol subiti in 5 partite, ha perso il posto da titolare a vantaggio di Zetterer. Difficile pensare che possa fare subito da titolare, più probabile che eventualmente possa essere affiancato ad uno più esperto come Vicario.

