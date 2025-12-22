PAGELLE E TABELLINO FINALE SUPERCOPPA, Napoli-Bologna 2-0: Italiano strapazzato da Neres, Conte come Maradona

Le pagelle, i top e flop, il tabellino completo della finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna
Antonio Conte conquista la prima finale della stagione e lo fa contro il Bologna, che solo un mese e mezzo fa lo aveva messo in profonda crisi. Decide Neres con una doppietta bellissima.
Il brasiliano ha sorpreso nel primo tempo Ravaglia con una conclusione a giro da fuori. Nel secondo tempo, invece, ha raddoppiato approfittando dell’errore dello stesso portiere in fase di impostazione. E con lo scavetto l’ha punito.
Le pagelle di Napoli-Bologna
NAPOLI
- Milinkovic-Savic 6,5
- Di Lorenzo 6
- Rrahmani 6,5
- Juan Jesus 6,5 (Buongiorno s.v.)
- Politano 6,5
- Lobotka 7
- McTominay 6,5
- Spinazzola 6,5 (Gutierrez 6)
- Neres 7,5 (Mazzocchi 6)
- Elmas 6 (Lang 6)
- Hojlund 6
- Conte 7
BOLOGNA
- Ravaglia 5
- Holm 5
- Heggem 5,5
- Lucumì 5
- Miranda 5
- Ferguson 5,5 (Dallinga 6)
- Pobega 5
- Orsolini 6 (Dominguez s.v.)
- Odgaard 5 (Moro 5,5)
- Cambiaghi 5 (Rowe 6)
- Castro 5,5 (Immobile s.v.)
- Italiano 5,5
Il tabellino di Napoli-Bologna 2-0
Marcatori: 39′ e 57′ Neres
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (83′ Buongiorno); Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres (78′ Mazzocchi), Elmas (68′ Lang); Hojlund
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson (68′ Dallinga), Pobega; Orsolini (80′ Dominguez), Odgaard (46′ Moro), Cambiaghi (68′ Rowe); Castro (80′ Immobile).
Ammoniti: Conte (N), Heggem (B), Cambiaghi (B), Holm (B), Politano (N)
Arbitro: Colombo; assistenti: Berti e Vecchi; quarto ufficiale: La Penna; VAR: Di Bello e Pezzuto.