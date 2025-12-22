Atalanta
PAGELLE E TABELLINO FINALE SUPERCOPPA, Napoli-Bologna 2-0: Italiano strapazzato da Neres, Conte come Maradona

Foto dell'autore

Le pagelle, i top e flop, il tabellino completo della finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna

Antonio Conte conquista la prima finale della stagione e lo fa contro il Bologna, che solo un mese e mezzo fa lo aveva messo in profonda crisi. Decide Neres con una doppietta bellissima.

Il Napoli vince contro il Bologna
Il Napoli vince contro il Bologna (ANSA) Calciomercato.it

Il brasiliano ha sorpreso nel primo tempo Ravaglia con una conclusione a giro da fuori. Nel secondo tempo, invece, ha raddoppiato approfittando dell’errore dello stesso portiere in fase di impostazione. E con lo scavetto l’ha punito.

Le pagelle di Napoli-Bologna

NAPOLI

  • Milinkovic-Savic 6,5
  • Di Lorenzo 6
  • Rrahmani 6,5
  • Juan Jesus 6,5 (Buongiorno s.v.)
  • Politano 6,5
  • Lobotka 7
  • McTominay 6,5
  • Spinazzola 6,5 (Gutierrez 6)
  • Neres 7,5 (Mazzocchi 6)
  • Elmas 6 (Lang 6)
  • Hojlund 6
  • Conte 7

BOLOGNA

  • Ravaglia 5
  • Holm 5
  • Heggem 5,5
  • Lucumì 5
  • Miranda 5
  • Ferguson 5,5 (Dallinga 6)
  • Pobega 5
  • Orsolini 6 (Dominguez s.v.)
  • Odgaard 5 (Moro 5,5)
  • Cambiaghi 5 (Rowe 6)
  • Castro 5,5 (Immobile s.v.)
  • Italiano 5,5

Il tabellino di Napoli-Bologna 2-0

Marcatori: 39′ e 57′ Neres

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (83′ Buongiorno); Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres (78′ Mazzocchi), Elmas (68′ Lang); Hojlund

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson (68′ Dallinga), Pobega; Orsolini (80′ Dominguez), Odgaard (46′ Moro), Cambiaghi (68′ Rowe); Castro (80′ Immobile).

Ammoniti: Conte (N), Heggem (B), Cambiaghi (B), Holm (B), Politano (N)
Arbitro: Colombo; assistenti: Berti e Vecchi; quarto ufficiale: La Penna; VAR: Di Bello e Pezzuto.

 

