PAGELLE E TABELLINO FINALE SUPERCOPPA, Napoli-Bologna 2-0: Italiano strapazzato da Neres, Conte come Maradona

Le pagelle, i top e flop, il tabellino completo della finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna

Antonio Conte conquista la prima finale della stagione e lo fa contro il Bologna, che solo un mese e mezzo fa lo aveva messo in profonda crisi. Decide Neres con una doppietta bellissima.

Il brasiliano ha sorpreso nel primo tempo Ravaglia con una conclusione a giro da fuori. Nel secondo tempo, invece, ha raddoppiato approfittando dell’errore dello stesso portiere in fase di impostazione. E con lo scavetto l’ha punito.

Le pagelle di Napoli-Bologna

NAPOLI

Milinkovic-Savic 6,5

Di Lorenzo 6

Rrahmani 6,5

Juan Jesus 6,5 (Buongiorno s.v.)

Politano 6,5

Lobotka 7

McTominay 6,5

Spinazzola 6,5 (Gutierrez 6)

Neres 7,5 (Mazzocchi 6)

Elmas 6 (Lang 6)

Hojlund 6

Conte 7

BOLOGNA

Ravaglia 5

Holm 5

Heggem 5,5

Lucumì 5

Miranda 5

Ferguson 5,5 (Dallinga 6)

Pobega 5

Orsolini 6 (Dominguez s.v.)

Odgaard 5 (Moro 5,5)

Cambiaghi 5 (Rowe 6)

Castro 5,5 (Immobile s.v.)

Italiano 5,5

Il tabellino di Napoli-Bologna 2-0

Marcatori: 39′ e 57′ Neres

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (83′ Buongiorno); Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres (78′ Mazzocchi), Elmas (68′ Lang); Hojlund

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson (68′ Dallinga), Pobega; Orsolini (80′ Dominguez), Odgaard (46′ Moro), Cambiaghi (68′ Rowe); Castro (80′ Immobile).

Ammoniti: Conte (N), Heggem (B), Cambiaghi (B), Holm (B), Politano (N)

Arbitro: Colombo; assistenti: Berti e Vecchi; quarto ufficiale: La Penna; VAR: Di Bello e Pezzuto.