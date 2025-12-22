La Roma ribalta l’attacco: da Zirkzee a Raspadori e Dovbyk, le ultime di CM.IT

Gasperini vuole che il reparto avanzato venga rifondato

Zirkzee più Raspadori, la Roma non cambia priorità sul mercato. Come vi raccontiamo da tempo qui su Calciomercato.it, l’olandese è considerato l’obiettivo principale. Ed è il più vicino.

Il classe 2001, esploso al Bologna, piace al Ds Massara e a Gasperini, il quale vuole che l’attacco venga rifondato. Zirkzee ha chiesto al Manchester United di essere ceduto lo scorso novembre, e da tempo ha dato la sua disponibilità ai giallorossi. Ora è in attesa del via libera dei ‘Red Devils’.

Con la possibile uscita di Dovbyk, nei radar del West Ham e di altri club di Premier League, può arrivare anche Raspadori. La punta ex Napoli è ai margini dell’Atletico Madrid.