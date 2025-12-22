Atalanta
La Roma ribalta l’attacco: da Zirkzee a Raspadori e Dovbyk, le ultime di CM.IT

Foto dell'autore

Gasperini vuole che il reparto avanzato venga rifondato

Zirkzee più Raspadori, la Roma non cambia priorità sul mercato. Come vi raccontiamo da tempo qui su Calciomercato.it, l’olandese è considerato l’obiettivo principale. Ed è il più vicino.

Zirkzee col Manchester United
Cambia l’attacco della Roma: da Zirkzee a Raspadori e Dovbyk, le ultime di CM.IT (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il classe 2001, esploso al Bologna, piace al Ds Massara e a Gasperini, il quale vuole che l’attacco venga rifondato. Zirkzee ha chiesto al Manchester United di essere ceduto lo scorso novembre, e da tempo ha dato la sua disponibilità ai giallorossi. Ora è in attesa del via libera dei ‘Red Devils’.

Con la possibile uscita di Dovbyk, nei radar del West Ham e di altri club di Premier League, può arrivare anche Raspadori. La punta ex Napoli è ai margini dell’Atletico Madrid.

