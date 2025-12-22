Atalanta
Juventus, lo scambio a gennaio con Locatelli non s’ha da fare | CM.IT

Con ancora negli occhi e nella mente l’importantissima vittoria contro la Roma nel turno precedente, i bianconeri sono al centro delle voci di mercato

I gol di Francisco Conceicao e Lois Openda hanno consentito alla Juventus di battere i giallorossi nell’ultima giornata del campionato di Serie A con i bianconeri che si sono avvicinati al quarto posto, adesso distante un solo punto.

Una vittoria fondamentale nella corsa alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League che dà anche continuità, arrivando dopo lo 0-1 sul campo del Bologna di Vincenzo Italiano, impegnato tra poco contro il Napoli per la finale della Supercoppa Italiana.

Nel frattempo, però, le voci di mercato non si fermano, vista anche l’imminente partenza della sessione invernale. E una di queste riguarda il capitano, Manuel Locatelli.

L'esultanza di Locatelli dopo un gol
Locatelli (Ansa) – Calciomercato.it

Il numero 5 è titolare quasi inamovibile, vista anche l’assenza di un regista puro all’interno della rosa piemontese. Nonostante, questo, però, si è parlato anche di un possibile addio dell’ex Milan a gennaio.

In particolare, Locatelli è stato accostato all’Olympique Marsiglia del suo mentore Roberto De Zerbi, avuto ai tempi dell’esplosione al Sassuolo. Con Pierre-Emile Hojbjerg che avrebbe dovuto fare il percorso inverso.

Queste voci, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, sono prive di qualsiasi fondamento e, anzi, vengono bollate da persone vicine ai club e ai calciatori come ‘fake news‘. Dunque, Locatelli resterà al suo posto, in attesa di eventuali rinforzi per il centrocampo di Spalletti.

