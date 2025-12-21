DIRETTA Tutte le notizie del 21 dicembre: Spalletti rilancia la Juve, il dato. Anche il Liverpool su Bastoni

Spalletti ha rilanciato la Juve dopo le difficoltà iniziali. Dal suo arrivo sulla panchina bianconera, il tecnico di Certaldo ha conquistato 14 punti. Nelle ultime due gare, tra l’altro, ha sconfitto Bologna e Roma che sono dirette rivali nella corsa al piazzamento Champions

14 punti in 7 partite di campionato, come il Milan. Ha fatto meglio di Spalletti e Allegri soltanto Chivu e cioè l’Inter, con 15 punti nelle ultime 7 giornate.