Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Tutte le notizie del 21 dicembre: Spalletti rilancia la Juve, il dato. Anche il Liverpool su Bastoni

Foto dell'autore

Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it

Tutte le news di oggi, domenica 21 dicembre, in diretta qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale grazie alla nostra redazione.

Spalletti durante Juve-Roma
Tutte le notizie del 21 dicembre: Spalletti rilancia la Juve, il dato. Anche il Liverpool su Bastoni (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Segui con Noi le notizie di oggi!

Non solo Fullkrug: asse Milan-Chelsea per il difensore

Non solo Fullkrug, il Milan potrebbe prendere in Premier anche un difensore centrale: occhio ad Ake del Manchester City, ma anche a Disasi in uscita dal Chelsea.

Come noto, i rapporti tra la proprietà dei ‘Blues’ e quella del club rossonero sono eccellenti. L’ultimo affare, per ora disastroso, è stato concluso alla fine dello scorso mercato estivo: Nkunku, più di 40 milioni bonus inclusi.

Inter, su Bastoni anche il Liverpool

Non solo il Barcellona, su Bastoni ha messo gli occhi anche il Liverpool alla ricerca dell’erede di van Dijk. Lo riporta ‘TeamTalk’.

Per l’Inter è incedibile, a meno ovviamente di una proposta irrifiutabile (da 80 milioni?). Nei prossimi mesi con gli agenti del classe ’99 potrebbe aprirsi una trattativa per il rinnovo – con adeguamento – del contratto in scadenza a giugno 2028.

Juve, il dato strapositivo della 'cura' Spalletti

Spalletti ha rilanciato la Juve dopo le difficoltà iniziali. Dal suo arrivo sulla panchina bianconera, il tecnico di Certaldo ha conquistato 14 punti. Nelle ultime due gare, tra l’altro, ha sconfitto Bologna e Roma che sono dirette rivali nella corsa al piazzamento Champions

14 punti in 7 partite di campionato, come il Milan. Ha fatto meglio di Spalletti e Allegri soltanto Chivu e cioè l’Inter, con 15 punti nelle ultime 7 giornate.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie