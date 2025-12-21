Atalanta
Sassuolo-Torino, Petrachi allo scoperto sul mercato: “Cerco un requisito specifico”

Il Ds dei granata ha confermato l’interesse per Marianucci del Napoli

“Quando arrivai al Torino da calciatore, inizialmente non avevo capito cosa significasse questa maglia. L’ho compreso appieno solo anni dopo, da direttore sportivo”. Così Gianluca Petrachi, in merito al suo legame con il club granata dove è appena tornato, al microfono di ‘Sky Sport’ prima della sfida col Sassuolo valevole per la 16esima giornata di Serie A.

Petrachi attuale Ds del Torino
Petrachi sul mercato del Torino prima della gara col Sassuolo (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il Ds del Torino ha risposto anche sul prossimo calciomercato di gennaio, dove la società di Cairo è attesa come una delle protagoniste: “Interverremo sicuramente in difesa, considerate le assenze per la Coppa d’Africa – ha sottolineato – Marianucci? È un profilo molto interessante, un giovane che sta facendo benissimo, ma oltre alle qualità tecniche cerco un requisito specifico: non voglio giocatori di passaggio“.

Il Napoli sarebbe aperto al prestito del giovane difensore, ai margini della squadra di Conte. Petrachi potrebbe provare a inserire un opzione di riscatto al termine della stagione.

