Sassuolo-Torino, Carnevali apre alla cessione di Muharemovic a gennaio

Le parole dell’Ad neroverde prima del match valevole per la 16esima giornata di Serie A

Carnevali ha toccato anche l’argomento calciomercato, naturalmente di gennaio, prima del match di Serie A contro il Torino. “Sappiamo che avremo delle richieste per alcuni giocatori – le parole dell’Ad del Sassuolo al microfono di ‘Sky Sport’ – ma la nostra idea è quella di mantenere questa rosa fino alla fine della stagione. Poi dopo faremo le giuste valutazioni”.

Da Muharemovic, obiettivo dell’Inter, a Lauriente, tanti calciatori della squadra di Grosso sono oggetto del desiderio di altre squadre: “Stanno arrivando delle richieste, però siamo ancora agli inizi e dobbiamo vedere. Nel caso specifico di Muharemovic, il ragazzo sta dimostrando grandi cose ed è un giocatore di grandissima prospettiva“.

Carnevali chiude al mercato in uscita, ma in caso di offerte valide si farebbero altre valutazioni: “Siamo sempre stati una società che cerca di valorizzare i giovani, farli crescere e dar loro la possibilità di andare in un grande club. Se ci saranno le opportunità, credo sia giusto per tutti“.