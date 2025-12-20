Atalanta
Sassuolo, Muharemovic racconta tutto: “La Juve ti vuole”

Il difensore bosniaco è nel mirino dell’Inter

Muharemovic è uno dei pezzi pregiati del Sassuolo allenato da Fabio Grosso. Il difensore bosniaco, nel mirino soprattutto dell’Inter, ha parlato del suo recente passato da giocatore della Juventus nell’intervista a ‘Sportweek’.

Muharemovic in reel Sassuolo
Muharemovic parla del suo periodo alla Juventus (Instagram) – Calciomercato.it

Giocavo nel Wolfsberger. Faccio l’esordio in prima squadra contro il Salisburgo e il giorno dopo vengo convocato per la prima volta in nazionale Under 19, per le partite contro Croazia e Arabia Saudita.

Gli osservatori della Juve erano venuti a vedere un giocatore croato, ma dopo la partita mi chiama papà: ‘Guarda che la Juventus ti vuole’.

Da quel momento non ho voluto ascoltare altre proposte, che pure sono arrivate.

Qualche insegnamento da Chiellini e Bonucci? Leo mi ha dato tanti consigli: come difendere meglio, come mettere il corpo… Lo stesso ha fatto Chiellini, che sorrideva sempre. Sono uguale a lui nel modo di esultare dopo aver salvato un gol.

Di Bonucci vorrei la personalità, quell’aura che lo circonda e mi faceva pensare: oggi mi protegge Bonucci”, ha concluso il bosniaco.

