Milan, Allegri spinge per il difensore: un altro ‘scarto’ dal City

Un anno dopo l’affare Walker, si potrebbe riaccendere l’asse Milano-Manchester

Fullkrug non basta. Oltre all’attaccante, in arrivo dal West Ham in prestito con diritto di riscatto, Allegri vuole anche un difensore centrale.

La prima scelta del livornese era Thiago Silva, ma il club ha detto no e infatti il brasiliano ha firmato col Porto.

Allegri vorrebbe comunque un profilo con una buona esperienza e molto duttile, ossia in grado di giocare sia come centrale che, eventualmente, nel ruolo di braccetto.

Il Milan è pronto ad accontentarlo, a patto che l’operazione sia low cost. Molto low cost.

Milan, idea Ake per la difesa

In questi giorni tanti difensori potrebbero essere proposti al Ds Tare, chissà magari anche Ake del Manchester City, col quale un anno fa i rossoneri conclusero l’affare (andato malissimo) Kyle Walker.

Trentuno anni il prossimo febbraio, l’olandese non è certo uno degli intoccabili della squadra di Guardiola – 13 presenze e 752′ in tutto – e in Inghilterra lo danno desideroso di una nuova avventura.

Il contratto di Ake scade a giugno 2027, ci sarebbero quindi i margini per un affare alla Fullkrug, ovvero in prestito con opzione d’acquisto