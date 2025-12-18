Atalanta
DIRETTA Tutte le notizie del 18 dicembre: il Marsiglia torna su Locatelli, sogno Lewandowski più lontano per il Milan

Foto dell'autore

Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it

Tutte le news di oggi, giovedì 19 dicembre, in diretta qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale grazie alla nostra redazione.

Locatelli saluta i tifosi della Juve
Tutte le notizie del 18 dicembre: il Marsiglia torna su Locatelli (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Segui con noi le Notizie di giovedì 18 dicembre!

Insulti e minacce a Fabregas

Insulti e minacce per Fabregas dopo la Roma.

Inter, erede Dumfries: Palestra il preferito

Erede Dumfries: in cima alla lista dell’Inter c’è Palestra di proprietà dell’Atalanta ma quest’anno in prestito al Cagliari. Il giovane terzino piace anche alle altre big e a importanti club esteri. Affare difficile in estate, difficilissimo se non impossibile a gennaio. La ‘Dea’ lo valuta molto più di 35 milioni.

Milan, i Chicago Fire vogliono Lewandowski

Milan, sogno Lewandowski più lontano: sul bomber polacco in scadenza col Barcellona sono piombati i Chicago Fire.

Lewandowski gradirebbe la destinazione statunitense e il club della Major League Soccer non avrebbe alcun problema a garantirgli un maxi ingaggio. A riportarlo è la BBC.

Juve, Marsiglia torna su De Zerbi

Rumors dalla Francia: il Marsiglia è pronto a tornare alla carica per Locatelli. Il capitano della Juve è un pallino di De Zerbi, il quale lo ha già allenato al Sassuolo.

