Torino, Israel può dire addio a gennaio: c’è già il nome del sostituto

L’agente del probabile rimpiazzo dell’uruguaiano vanta un eccellente rapporto col presidente Cairo

Franco Israel potrebbe lasciare il Torino nel prossimo calciomercato di gennaio. Arrivato l’estate scorsa per circa 4 milioni di euro, l’ex Juve sembra non convincere Baroni così come il vecchio/nuovo Ds Petrachi. Adesso il nuovo portiere titolare dei granata è Paleari.

Israel non vuole perdere il Mondiale, così a gennaio è possibile il suo addio. Anche soltanto in prestito. Secondo ‘Tuttosport’ c’è già il nome del possibile sostituto del classe 2000: a quanto pare si tratta di Stefano Turati, tornato al Sassuolo dopo l’infelice esperienza al Monza ma chiuso dal kosovaro (alto quasi 2 metri) Muric.

Turati è pure ai box da metà novembre per un infortunio al polso sinistro, ma a gennaio tornerà arruolabile. La pista granata appare già piuttosto solida, considerato che il suo agente è lo stesso di mister Baroni e di Asllani, a conferma dei suoi ottimi rapporti col presidente Cairo. Il Sassuolo potrebbe cedere Turati in prestito con diritto di riscatto.