PAGELLE E TABELLINO Supercoppa, Napoli-Milan 2-0: Hojlund implacabile, la difesa rossonera crolla con Maignan

Pagelle e tabellino di Napoli-Milan, partita valida per la semifinale di Supercoppa italiana in Arabia.
Il Napoli batte il Milan 2-0, supera il turno e si regala la finale di Supercoppa da disputare lunedì 22. Sarà uno tra Bologna e Inter l’avversario dei campioni d’Italia. A decidere la gara sono le reti di Neres e Hojlund, rispettivamente nel primo e secondo tempo.
Impreciso Maignan sulla prima marcatura, complice una respinta non perfetta. E Neres arriva come un rapace d’area a porta vuota. Il Milan ha disputato una buonissima prima parte di gara, ma è stato punito a fine primo tempo. Un gol che ha cambiato l’inerzia della gara.
E nelle seconda gara, la squadra rossonera ha provato ad alzare i giri del motore, ma con Modric in panchina tutto è più complesso. Non ha preso parte della gara Leao, ancora non al meglio. Ne approfitta Hojlund, con una difesa tutt’altro che solida. Il danese realizza il 2-0 al 64′ e indirizza la sfida. Addirittura McTominay sciupa il contropiede del 3-0.
Supercoppa, pagelle Napoli-Milan
NAPOLI
- Milinkovic-Savic 6,5
- Di Lorenzo 7
- Rrahmani 7
- Juan Jesus 7
- Politano 6,5 (Mazzocchi 6)
- Lobotka 6,5
- McTominay 6
- Spinazzola 6,5 (Gutierrez s.v.)
- Neres 7 (Vergara s.v.)
- Elmas 6 (Lang 6)
- Hojlund 7 (Lucca s.v.)
- Conte 7
MILAN
- Maignan 4,5
- Tomori 5
- De Winter 5 (Athekame 5,5)
- Pavlovic 5
- Saelemaekers 5,5 (Fofana 6)
- Loftus-Cheek 5,5
- Jashari 5 (Modric 6)
- Rabiot 5,5
- Estupinian 5,5
- Pulisic 5
- Nkunku 5
- Allegri 5
Il tabellino di Milan-Napoli
Marcatori: 39′ Neres, 64′ Hojlund
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano (77′ Mazzocchi), Lobotka, McTominay, Spinazzola (81′ Gutierrez); Neres (88′ Vergara), Elmas (77’Lang); Hojlund (82′ Lucca)
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter (69′ Athekame), Pavlovic; Saelemaekers (69′ Fofana), Loftus-Cheek, Jashari (75′ Modric), Rabiot, Estupinan; Pulisic, Nkunku