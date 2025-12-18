PAGELLE E TABELLINO Supercoppa, Napoli-Milan 2-0: Hojlund implacabile, la difesa rossonera crolla con Maignan

Pagelle e tabellino di Napoli-Milan, partita valida per la semifinale di Supercoppa italiana in Arabia.

Il Napoli batte il Milan 2-0, supera il turno e si regala la finale di Supercoppa da disputare lunedì 22. Sarà uno tra Bologna e Inter l’avversario dei campioni d’Italia. A decidere la gara sono le reti di Neres e Hojlund, rispettivamente nel primo e secondo tempo.

Impreciso Maignan sulla prima marcatura, complice una respinta non perfetta. E Neres arriva come un rapace d’area a porta vuota. Il Milan ha disputato una buonissima prima parte di gara, ma è stato punito a fine primo tempo. Un gol che ha cambiato l’inerzia della gara.

E nelle seconda gara, la squadra rossonera ha provato ad alzare i giri del motore, ma con Modric in panchina tutto è più complesso. Non ha preso parte della gara Leao, ancora non al meglio. Ne approfitta Hojlund, con una difesa tutt’altro che solida. Il danese realizza il 2-0 al 64′ e indirizza la sfida. Addirittura McTominay sciupa il contropiede del 3-0.

Supercoppa, pagelle Napoli-Milan

NAPOLI

Milinkovic-Savic 6,5

Di Lorenzo 7

Rrahmani 7

Juan Jesus 7

Politano 6,5 (Mazzocchi 6)

Lobotka 6,5

McTominay 6

Spinazzola 6,5 (Gutierrez s.v.)

Neres 7 (Vergara s.v.)

Elmas 6 (Lang 6)

Hojlund 7 (Lucca s.v.)

Conte 7

MILAN

Maignan 4,5

Tomori 5

De Winter 5 (Athekame 5,5)

Pavlovic 5

Saelemaekers 5,5 (Fofana 6)

Loftus-Cheek 5,5

Jashari 5 (Modric 6)

Rabiot 5,5

Estupinian 5,5

Pulisic 5

Nkunku 5

Allegri 5

Il tabellino di Milan-Napoli

Marcatori: 39′ Neres, 64′ Hojlund

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano (77′ Mazzocchi), Lobotka, McTominay, Spinazzola (81′ Gutierrez); Neres (88′ Vergara), Elmas (77’Lang); Hojlund (82′ Lucca)

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter (69′ Athekame), Pavlovic; Saelemaekers (69′ Fofana), Loftus-Cheek, Jashari (75′ Modric), Rabiot, Estupinan; Pulisic, Nkunku