Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

PAGELLE E TABELLINO Supercoppa, Napoli-Milan 2-0: Hojlund implacabile, la difesa rossonera crolla con Maignan

Foto dell'autore

Pagelle e tabellino di Napoli-Milan, partita valida per la semifinale di Supercoppa italiana in Arabia.

Il Napoli batte il Milan 2-0, supera il turno e si regala la finale di Supercoppa da disputare lunedì 22. Sarà uno tra Bologna e Inter l’avversario dei campioni d’Italia. A decidere la gara sono le reti di Neres e Hojlund, rispettivamente nel primo e secondo tempo.

Il Napoli supera il Milan e va in finale di Supercoppa
Il Napoli supera il Milan e va in finale di Supercoppa (ANSA) Calciomercato.it

Impreciso Maignan sulla prima marcatura, complice una respinta non perfetta. E Neres arriva come un rapace d’area a porta vuota. Il Milan ha disputato una buonissima prima parte di gara, ma è stato punito a fine primo tempo. Un gol che ha cambiato l’inerzia della gara.

E nelle seconda gara, la squadra rossonera ha provato ad alzare i giri del motore, ma con Modric in panchina tutto è più complesso. Non ha preso parte della gara Leao, ancora non al meglio. Ne approfitta Hojlund, con una difesa tutt’altro che solida. Il danese realizza il 2-0 al 64′ e indirizza la sfida. Addirittura McTominay sciupa il contropiede del 3-0.

Supercoppa, pagelle Napoli-Milan

NAPOLI

  • Milinkovic-Savic 6,5
  • Di Lorenzo 7
  • Rrahmani 7
  • Juan Jesus 7
  • Politano 6,5 (Mazzocchi 6)
  • Lobotka 6,5
  • McTominay 6
  • Spinazzola 6,5 (Gutierrez s.v.)
  • Neres 7 (Vergara s.v.)
  • Elmas 6 (Lang 6)
  • Hojlund 7 (Lucca s.v.)
  • Conte 7

MILAN

  • Maignan 4,5
  • Tomori 5
  • De Winter 5 (Athekame 5,5)
  • Pavlovic 5
  • Saelemaekers 5,5 (Fofana 6)
  • Loftus-Cheek 5,5
  • Jashari 5 (Modric 6)
  • Rabiot 5,5
  • Estupinian 5,5
  • Pulisic 5
  • Nkunku 5
  • Allegri 5

Il tabellino di Milan-Napoli

Marcatori: 39′ Neres, 64′ Hojlund

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano (77′ Mazzocchi), Lobotka, McTominay, Spinazzola (81′ Gutierrez); Neres (88′ Vergara), Elmas (77’Lang); Hojlund (82′ Lucca)

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter (69′ Athekame), Pavlovic; Saelemaekers (69′ Fofana), Loftus-Cheek, Jashari (75′ Modric), Rabiot, Estupinan; Pulisic, Nkunku

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie