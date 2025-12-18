Como, insulti e minacce per Fabregas dopo la Roma

L’allenatore spagnolo dei lariani è stato bersagliato dagli hater sui social network: ecco cosa è successo

Come se non bastasse la sconfitta, seconda consecutiva, sul campo della Roma di Gian Piero Gasperini, decisiva la rete di Wesley, il Como si ritrova con diversi problemi da affrontare in vista delle prossime partite.

Cesc Fabregas, infatti, è alle prese con una vera e propria emergenza in attacco: dopo Alvaro Morata, che si è fermato anzitempo nel match contro l’Inter, hanno alzato bandiera bianca anche Addai e Assane Diao.

Su quest’ultimo, in procinto di partire per la Coppa d’Africa con il Senegal, si sono concentrate le attenzioni di diversi tifosi senegalesi che hanno preso di mira l’allenatore spagnolo.

Già alla vigilia della partita, Fabregas aveva spiegato come i rapporti fossero tesi con il commissario tecnico della Nazionale africana Pape Thiaw. E il problema al flessore della gamba destra li ha inaspriti ancor di più.

Sotto i post dell’ex Barcellona, gli hater si sono scatenati con insulti e minacce, la maggior parte scritti in wolof, la lingua del Senegal. In attesa degli esami, la situazione è sempre più critica in casa Como, in attesa di tornare in campo il 27 dicembre contro il Lecce.