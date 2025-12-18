Atalanta
Allegri, aziendalista a chi? Ecco come ha rilanciato il Milan

Solo Modric e Rabiot si sono presi una maglia da titolare. E ora è in arrivo il bomber da zero gol

Mai fidarsi delle etichette, soprattutto nel calcio. Ad Allegri gliene hanno appiccicate una miriade, compresa quella di allenatore aziendalista. Eppure al Milan, ma in realtà già alla Juve, sta dimostrando di essere l’esatto opposto.

Allegri, aziendalista a chi? Il mercato estivo del Milan quasi del tutto bocciato – Calciomercato.it

Il mercato estivo, fatto un po’ da Tare e un po’ da Furlani con la preziosa collaborazione del solito intermediario, lo ha quasi del tutto bocciato.

Il tecnico livornese è andato e continua ad andare avanti per la propria strada, senza farsi condizionare dalle scelte che sono state fatte in sede di campagna acquisti. Quindi, andando anche ‘contro’ la propria società. Alla faccia dell’aziendalista, con i risultati per ora dalla sua parte.

Allegri boccia il mercato Milan: solo Rabiot e Modric titolari

A parte il suo pupillo Rabiot e Luka Modric, quest’ultimo un fuoriclasse di livello mondiale che in Serie A, se sta bene, può giocare in ciabatte, i nuovi acquisti sono tutti delle riserve: da Jashari (121′), non un titolare già prima del serio infortunio, a Nkunku (“Non so come potremo utilizzarlo”, disse Allegri quando il Milan chiuse l’operazione), da Atekhame a Estupinan fino a De Winter e Ricci.

Allegri ha ricompattato e rilanciato il Milan con tanti dei giocatori che hanno fatto parte della passata quanto disastrosa stagione. Rabiot-Modric e modulo e a parte, anche se la difesa a tre fu utilizzata pure da Conceicao, le novità di quest’anno sono essenzialmente due: la ‘scoperta’ di Bartesaghi a sinistra e il ritorno a destra di Saelemaekers, acquisto della coppia Maldini-Massara che Furlani e co. han provato in tutti i modi a cedere.

Fullkrug in arrivo: zero gol al West Ham

Ora per risolvere il problema in zona gol, considerato che Gimenez (bocciato pure lui) si opera alla caviglia, il club di Cardinale sta prendendo dal West Ham il tedesco Fullkrug, mai a segno quest’anno… Domanda che sorge spontanea: senza un allenatore come Allegri, dove sarebbe adesso il Milan? 

