DIRETTA | Tutte le news del 3 dicembre: Gravina e l’annuncio su Spalletti – LIVE

Il presidente Federale Gabriele Gavina al ‘Corriere dello Sport‘: “Si può intervenire solo sugli extracomunitari, impossibile limitare il numero di stranieri comunitari. Puntare sugli italiani non è un obbligo, deve essere conveniente”. Gravina ha aggiunto: “Meno tattica e più tecnica, è questo l’obiettivo. Le società di Serie A involontariamente sono antagoniste della Nazionale“.

Il Presidente rivela: “Mancini? Si era proposto di tornare ma io non avrei esonerato Spalletti, nemmeno dopo la Norvegia”. Infine la provocazione: “Se vado via io riparte il calcio e vinciamo i Mondiali?”