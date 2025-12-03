Atalanta
DIRETTA | Tutte le news del 3 dicembre: Gravina e l’annuncio su Spalletti – LIVE

Foto dell'autore

Coppa Italia e non solo, con Atalanta, Napoli ed Inter in campo quest’oggi: occhi sulle condizioni di Gatti che tiene in apprensione la Juventus

L'infortunio di Federico Gatti in Juventus-Udinese
DIRETTA | Tutte le news del 3 dicembre: Gatti fa tremare la Juve LIVE

Coppa Italia in campo con Atalanta-Genoa, Napoli-Cagliari e Inter-Venezia: occhio all’infortunio di Federico Gatti che tiene in apprensione la Juventus e le ultime notizie di Calciomercato.it

LIVE

Shevchenko: "Milan da Scudetto? È presto"

Andriy Shevchenko torna a parlare di Milan. Il Presidente della Federazione calcistica ucraina, intervistato da ‘Tuttosport’, si è pronunciato sullo Scudetto ai rossoneri: “Modric è un fuoriclasse, Leao giocherebbe nel mio Milan. Serve un centravanti vero. Scudetto? Troppo presto“.

Gravina: "Non avrei esonerato Spalletti. Su Mancini..."

Il presidente Federale Gabriele Gavina al ‘Corriere dello Sport‘: “Si può intervenire solo sugli extracomunitari, impossibile limitare il numero di stranieri comunitari. Puntare sugli italiani non è un obbligo, deve essere conveniente”. Gravina ha aggiunto: “Meno tattica e più tecnica, è questo l’obiettivo. Le società di Serie A involontariamente sono antagoniste della Nazionale.

Il Presidente rivela: “Mancini? Si era proposto di tornare ma io non avrei esonerato Spalletti, nemmeno dopo la Norvegia”. Infine la provocazione: “Se vado via io riparte il calcio e vinciamo i Mondiali?”

L'infortunio di Gatti preoccupa la Juve: ecco le gare a rischio

Il difensore bianconero, uscito malconcio a metà del match contro l’Udinese, potrebbe saltare diverse partite: due big match in dubbio in attesa degli esami strumentali.

Milan, Gimenez verso l'addio

Gimenez è in uscita“, titola così ‘La Gazzetta dello Sport’ che apre in prima pagina con la possibilità concreta di un addio del bomber messicano nel mese di gennaio.

