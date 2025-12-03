PAGELLE E TABELLINO INTER-VENEZIA 5-1: Diouf indemoniato, grandi segnali da Thuram. Luis Henrique sprecone

Voti, top e flop della sfida valevole per gli ottavi di Coppa Italia

INTER

Martinez 6

Bisseck 6,5

De Vrij 6,5

Carlos Augusto 6

TOP Diouf 7 – Si era proprio stufato di stare a guardare. Ha giocato da indemoniato, come se fosse una partita di Champions. Primo gol alla prima da titolare, per Chivu una gradita conferma ancora da laterale dopo gli spezzoni positivi contro Milan e Pisa.

Frattesi 7

Zielinski 7 – Dal 46′ Mkhitaryan 7

Sucic 6,5 – Dal 79′ Bovo s.v.

FLOP Luis Henrique 5,5 – Parte bene con una giocata di stampo brasiliano, poi fa davvero il compitino sprecando un’occasionissima da gol. È lecito aspettarsi un po’ di più da chi, come lui, è molto dietro nelle gerarchie. Dal 60′ Cocchi 6

TOP Thuram 7,5 – Doppietta e top della forma sempre più vicino in prossimità di due sfide importanti con Como e Liverpool. Dal 60′ Bonny 7

Pio Esposito 7 – Dal 79′ Spinaccè s.v.

All.Chivu 7

VENEZIA

Grandi 5,5

Korac 4

Venturi 5

Sidibé 4

Sagrado 6

Duncan 5

FLOP Bohinen 4 – Un fantasma.

Lella 5 – Dall’81’ Perez s.v.

FLOP Haps 4 – Brutto impatto contro un Diouf indemoniato. Dal 64′ Fila s.v.

Compagnon 5 – Dall’81’ Hainaut s.v.

Casas 5,5 – Dall’81’ Adorante s.v.

All.Stroppa 5

Arbitro Dimarco 6

TABELLINO INTER-VENEZIA 5-1

Marcatori: 18’Diouf, 20′ Pio Esposito, 34′ E 51′ Thuram, 67′ Sagrado, 75′ Bonny

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Diouf, Frattesi, Zielinski (46′ Mkhitaryan), Sucic (79′ Bovo), Luis Henrique (60′ Cocchi); Thuram (60′ Bonny), Pio Esposito (79′ Spinaccè). All.: Chivu

VENEZIA (3-5-2): Grandi; Korac, Venturi, Sidibé; Sagrado, Duncan, Bohinen, Lella (81′ Perez), Haps (64′ Fila); Compagnon (81′ Hainaut), Casas (81′ Adorante). All.: Stroppa

ARBITRO: Di Marco