Gatti spaventa la Juve, ecco le partite che potrebbe saltare: ci sono 2 big match

Tifosi bianconeri in ansia per il centrale uscito malconcio dalla sfida contro l’Udinese: ecco come sta Federico Gatti
Ci ha pensato Luciano Spalletti, a fine gara, a fare la conta delle situazioni positive dopo il 2-0 rifilato all’Udinese valso il pass per i quarti di finale di Coppa Italia alla sua Juventus.
Una prestazione promettente, in crescita, non priva di errori soprattutto in fase offensiva. Ma ciò che lascia di certo l’amaro in bocca sono le condizioni di Federico Gatti, uscito poco prima dell’ora di gioco per un infortunio che in queste ore preoccupa non poco il tecnico di Certaldo.
Il centrale, appena rientrato dall’ultimo stop, si è fatto male di nuovo. Stavolta a ‘cedere’ è stato il ginocchio sinistro di Gatti in una dinamica, a palla lontana, che non può non tenere in apprensione.
Gatti ko, Spalletti trema: le gare a rischio
In marcatura su Buksa nel cerchio di centrocampo, un movimento innaturale del ginocchio e Gatti che si ferma subito, chiedendo il cambio. Le prime stime, in attesa degli esami strumentali, parlano di distorsione.
Andrà compresa l’entità e quello che a questo punto rischia il centrale di Spalletti. La Juventus potrebbe perdere Gatti, in caso di danno lieve all’articolazione del ginocchio sinistro, per circa tre settimane. Come minimo. La sfida di domenica sera col Napoli sembra essere già virtualmente sfumata. Occhio, però, perché non si tratterebbe dell’unico big match in programma che Gatti potrebbe ritrovarsi costretto a saltare.
Juventus-Pafos e Bologna-Juventus nel mezzo ma a rischio c’è anche Juventus-Roma prima di Natale, prevista per il prossimo 20 dicembre. Cresce dunque l’attesa per il comunicato ufficiale che dovrebbe arrivare in giornata.